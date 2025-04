Ilgiorno.it - Milano, inchiesta urbanistica: la Procura apre alla giustizia riparativa, ma la strada è in salita

– Il primo passo sarà valutare se è possibile percorrere ladellasui presunti abusi edilizi finiti al centro di inchieste delladi, anche perché in Italia non ci sono precedenti che potrebbero essere presi come modello, per poi aprire un ragionamento "caso per caso" sui singoli procedimenti che potrebbe coinvolgere anche il Tribunale. Iltore diMarcello Viola e l'aggiunta Tiziana Siciliano hanno incontrato il capo dell'Avvocatura del Comune, Antonello Mandarano, che ha presentato (ancora senza alcun documento scritto) quella proposta di accordo con laillustrata dal sindaco Giuseppe Sala, venerdì scorso, ai rappresentanti delle società coinvolte nelle inchieste. I costruttori, attraverso fideiussioni bancarie, dovrebbero rendersi disponibili a garantire il versamento di eventuali oneri aggiuntivi rispetto a quanto è già stato versato al Comune in passato, ottenendo così lo sblocco di alcuni cantieri e anche una soluzione agli acquirenti degli appartamenti rimasti nel limbo.