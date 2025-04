Primacampania.it - Pomigliano d’Arco: Polizia Locale sequestra cibo e scopre lavoratori in nero nei mercati

– Operazione ad ampio raggio delladi, impegnata oggi in un’intensa attività di controllo contro le sofisticazioni alimentari nelle aree mercatali cittadine. Gli agenti, diretti dal colonnello Emiliano Nacar, hanno effettuato verifiche su due distinte zone del mercato,ndo circa 200 kg di latticini e salumi venduti senza alcuna autorizzazione: i prodotti sono stati distrutti e al commerciante è stata inflitta una sanzione da 5.000 euro.Durante i controlli, condotti in sinergia con la Guardia Costiera, sono stati ancheti 50 kg di prodotti ittici privi di tracciabilità, con relative sanzioni per 3.000 euro. A queste si aggiungono violazioni riscontrate dal personale dell’Ispettorato del Lavoro, che ha individuato seiin, elevando ulteriori 10.