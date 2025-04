Agi.it - Carlo Ancelotti al processo: "Frode fiscale? Per me era tutto ok"

AGI - “Quando il Real Madrid mi propose la cessione dei diritti di immagine, mi misi in contatto col mio consulente inglese e dopo non me ne sono più occupato perchémi sembrava corretto. Non pensavo che ci fosse unaanche se ora, visto che sono qui, pare che le cose non fossero delcorrette”. Lo ha detto in aula il tecnico del Realdavanti al tribunale provinciale di Madrid, nelche lo vede sul banco degli imputati per. L'accusa e le parole dell'imputato, per il quale la procura ha chiesto una condanna a 4 anni e nove mesi di prigione, avrebbe frodato l'erario per poco più di un milione di euro fra il 2014 e il 2015, durante la sua prima esperienza spagnola, omettendo nelle sue dichiarazioni i redditi relativi allo sfruttamento dei diritti d'immagine ceduti ad altri enti.