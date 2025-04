Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, Hugh Jackman tornerà nei panni di Wolverine nonostante l'assenza dal video annuncio

L'attore si unirà ai suoi vecchi compagni X-Men nel corso dell'attesissimo crossover dei Marvel Studios in arrivo tra un anno La settimana scorsa i Marvel Studios hanno annunciato con un grande evento in live streaming il cast principale di, ma gli spettatori non hanno potuto evitare di notare l'didall'ensemble. Tuttavia, il noto scooper e insider MyTimeToShineHello ha rassicurati tutti i fan del Marvel Cinematic Universe, confermando chea interpretarenel crossover sui Vendicatori diretto dai fratelli Russo e previsto per l'uscita in sala nel maggio 2026. L'attore si riunirà in questo modo con Patrick Stewart, Kelsey Grammer, questi due di ritorno neidi Professor X e Bestia, Sir Ian McKellen .