Londra, la spettacolare protesta di Greenpeace per la tutela degli oceani

Blitz dinel cuore di. Quattro attivisti si sono arrampicati sull'arco di King Charles Street, davanti al Foreign Office, per denunciare i ritardi nella firma del Trattato globale sugli. Sospesi sulle colonne, hanno srotolato un grande striscione raffigurante una tartaruga e il messaggio diretto al ministroEsteri David Lammy: "Lammy, don't dally!" (Lammy, non perdere tempo!). Lamira a sollecitare il governo britannico ad accelerare l'adesione all'accordo internazionale per la protezione delle acque marine, un impegno fondamentale nella lotta contro il degrado ambientale.