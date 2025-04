Oasport.it - LIVE Bellucci-Herbert 6-2 4-5, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Scambio rocambolesco chiuso dalla volèe di dritto vincente del francese.15-15 Passante vincente con il dritto lungolinea di.15-0 Scappa via la risposta di dritto del transalpino.5-4 Game. Servizio vincente del francese. Dopo il cambio di camposervirà pernel set.40-15 Decolla la risposta di dritto del lombardo.30-15 Prima vincente del transalpino.15-15 Non passa la risposta di dritto di Mattia.0-15 Attacco con la risposta in chop di dritto pregevole dell’italiano.4-4 Game. Fuori misura la risposta di rovescio di, che torna ora alla battuta.40-30 Ottimo attacco con il rovescio incrociato del francese.40-15 ACE.30-15 Servizio vincente di Mattia.15-15 Non passa il rovescio dal centro di