Von der Leyen | Dazi generano caos e non risolvono i problemi

(Agenzia Vista) Samarcanda, 03 aprile 2025 “Voglio dire una cosa. So che molti di voi si sentono delusi dal nostro più vecchio alleato. Dobbiamo prepararci all'impatto che avremo inevitabilmente. Ma l'Ue ha tutto ciò di cui ha bisogno per superare la tempesta. E l'unità è la nostra forza”, ha detto von dera Samarcanda, in Uzbekistan. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev