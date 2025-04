Quotidiano.net - Nanni Moretti ha avuto una sindrome coronarica acuta. Che cos’è

Roma, 3 aprile 2025 –è in condizioni stabili ed è di umore sereno. Le ultime notizie sulla salute del regista, colpito ieri da un infarto, in secondo in sei mesi, sono buone., 71 anni, hauna “” , fa sapere il professore Domenico Gabrielli, che è stata “prontamente trattata” con “un’angioplastica”. Secondo il direttore di Cardiologia del San Camillo, l’ospedale dove il regista è ricoverato, “è andato tutto al meglio, il danno fortunatamente è stato lieve. Il cuore ha già recuperato la funzionalità antecedente all'evento”.durante la manifestazione a Porta San Paolo , Staffetta Antifascista in bicicletta in ricordo delle staffette partigiane nella lotta di liberazione, Roma, 24 marzo 2024. ANSA/ANGELO CARCONI La SCA,, è una patologia determinata da un'ostruzione di un'arteria coronaria.