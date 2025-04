Ilgiornaleditalia.it - Tumori, l'indagine: "Aderenza alle cure per il cancro al seno sottovalutata dal 50% degli italiani"

Presentata la campagna 'The Life Button' di Lilly, un bottone rosa per non perdere il filo delle terapie Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) - Solo la metàsa che seguire con costanza la terapia prescritta può ridurre il rischio di recidive e mortalità peral. Tra il 30