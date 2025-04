Bergamonews.it - Lite in appartamento occupato a Celadina: “Ho visto un uomo fuggire, il volto era una maschera di sangue”

Bergamo. Unabusivamente, macchie dia terra, un nastro dei carabinieri che delimita la zona. Giovedì mattina, 3 aprile, unafuribonda è scoppiata in viaa Bergamo, all’altezza del civico 39, dove ci sono le palazzine dell’Aler. Unadegenerata in un’abitazione al piano terra, forse per stabilire chi poteva o non poteva restare all’interno dell’.È la versione che alcuni presenti stanno fornendo ai carabinieri, ma per capire sia effettivamente andata cosi ci vorrà del tempo. Le persone coinvolte sarebbero almeno 2, forse tre. Una di loro è statoda un barbiere della zona: “È entrato nel mio negozio, aveva ilcompletamente insanguinato. Gli ho detto di andare subito in ospedale”.Seguono aggiornamenti