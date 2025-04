Amica.it - Myss Keta si racconta senza maschere: dagli inizi della sua carriera 12 anni fa, fino al suo nuovo album "."

Sembra un’immagine uscita direttamente dal titolo di una sua canzone: un piano alto con vista su un tramonto in piazzale Loreto, a Milano. È qui, nel suo ufficio stampa, che incontriamo la cantautrice. L’occasione è il suo quarto, pubblicato il 17 gennaio e intitolato semplicemente “.” (punto). Sono passati quasi 12da quando l’uraganosi è abbattuto sul pop italiano, portando con sé una ventata di freschezza, ironia, provocazione e un pizzico di mistero garantitoocchiali da sole e dalla mascherina che la diva di Porta Venezia indossa come una seconda pelle. Nel frattempo ci sono state le copertine dei giornali, un’intervista a The New York Times, un DopoFestival da co-conduttrice, un libro, un reality show, ma soprattutto tanta musica e tanti concerti.