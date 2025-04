Lettera43.it - Gravina rieletto nel Comitato Esecutivo della UEFA

Nuovo successo per Gabriele, che appena due mesi fa è stato confermato alla presidenza delle Figc. Il presidente nella giornata del 3 aprile 2025 ha anche ottenuti la rielezione come membro del. Il numero uno del calcio italiano ha ricevuto 48 voti a favore su 55 federazioni presenti durante il 49esimo CongressoFedercalcio europea, in corso a Belgrado.dovrebbe essere confermato anche come uno dei vicepresidenti di Aleksander Ceferin, nomina che ha ricevuto nell’aprile 2023.Il presidenteal fianco di Ceferin a Coverciano (Getty Images).Gli altri membri delNel dettaglio, come rivelato da Calcio e Finanza, soltanto Frank Paauw dall’Olanda ha ricevuto più voti di: 49. A completare ilsaranno Hans-Joachim Watzke dalla Germania con 48 preferenze, Marijan Kusti? dalla Croazia con 42, Ari Lahti dalla Finlandia con 41, Aivar Pohlak dall’Estonia con 37 e Armen Melikbekyan dall’Armenia con 28.