La statua di Hera Lacinia realizzata grazie all’ingegno di Antonio Affidato

Leggi su 361magazine.com

Un inno alla Magna GreciaArte e mito si incontrano: ladidallo scultoreè stata installata martedì 1 aprile sul lungomare di Crotone in Piazza Berlinguer, pronta per la cerimonia ufficiale di svelamento che si svolgerà sabato 5 aprile, alle ore 18:30, alla presenza delle autorità civili, militari, religiose.Un evento voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, che rappresenta un momento di grande significato per la comunità e il patrimonio culturale locale, rafforzando il legame tra arte, storia e territorio. La scultura in bronzo diè caratterizzata da elementi distintivi che ne esaltano il ruolo di divinità. Nella mano sinistra stringe la melagrana, porgendo il simbolo di fertilità e abbondanza al suo popolo, mentre nella destra regge una lancia, simbolo di regalità.