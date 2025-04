Tv, su TimVision la sesta e ultima stagione di "The Handmaid's Tale"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 apr. (askanews) – “The”, la serie vincitrice di numerosi Emmy Awards e Golden Globe, torna su, in contemporanea con gli Stati Uniti e in esclusiva per l’Italia. Lasarà disponibile dall’8 aprile con i primi tre episodi e proseguirà con un nuovo appuntamento ogni settimana, fino al 27 maggio per il finale di serie. Basata sull’omonimo romanzo di Margaret Atwood, fin dalla primanel 2017 in anteprima esclusiva su, la serie si è imposta nel panorama televisivo, grazie alla sua potenza narrativa, che coniuga il genere distopico con forti elementi legati all’attualità, espressa anche dal valore iconico degli abiti delle ancelle come simbolo di rivolta. Nell’di “The”, lo spirito indomito e la determinazione di June la riportano a lottare per sconfiggere Gilead.