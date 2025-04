Lapresse.it - Chiesa, Sinodo si chiude con rinvio documento finale: “Testo inadeguato”

Si sono conclusi senza l’approvazione di uni lavori del secondodella Conferenza Episcopale Italiana, la riunione dellain Italia con più di mille partecipanti tra vescovi, delegati diocesani e invitati. Il voto sulle ‘Proposizioni’, ildi sintesi del lavoro dellaitaliana dal 2021 a oggi, è stato rinviato a sabato 25 ottobre. Sono emerse infatti molte criticità e sottolineature nei confronti dei contenuti del, con moltissime proposte di emendamento. E la mozione per rimandare a un nuovo appuntamento per il voto è stata approvata con 835 favorevoli su 854, 12 contrari e 7 astenuti. Nel“emerse sottolineature e criticità”“In queste giornate assembleari – si legge nella mozionedel– sono emerse sottolineature, esperienze, criticità e risorse che segnano la vita e la vitalità delle Chiese in Italia, con uno sguardo partecipe e responsabile.