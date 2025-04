Quotidiano.net - Preoccupazioni della Bce: impatto dei dazi sull'export e incertezza sui tassi

"Le prospettive per l'e l'diretto e indiretto deisono un grosso motivo di preoccupazione". Lo si legge nel resoconto (minute)riunioneBce del 5 e 6 marzo, che dà conto anche dei dubbi dei governatori sul segnale da dare suid'interesse: i membri del Consiglio direttivo giudicavano "importante" che la comunicazione non dia un segnale in alcuna direzione in vista del meeting di aprile, "tenendo sul tavolo sia un taglio deiche una pausa, in funzione dei dati in arrivo".