Ravennatoday.it - "Caccia alle uova", la caccia al tesoro con protagoniste le colorate uova pasquali

Leggi su Ravennatoday.it

Unaalil cui bottino sono ledi Pasqua: l'evento "" nel quartiere Alberti di Ravenna è in programma sabato 5 aprile. Il ritrovo è14 in piazza Bernini e la quota d'iscrizione per partecipare è di 3.50 euro. Per iscriversi è necessario recarsi in una di.