Lettera43.it - Amadeus annuncia Like a Star, il nuovo show in prima serata su Nove

è pronto a tornare in. Il conduttore hato infattitalentmusicale in arrivo a maggio suin cui i concorrenti si trasformeranno in una stella della musica, che proveranno a imitare non solo nella voce, ma anche nell’aspetto e nelle movenze. Impossibile non richiamare alla memoria Tale e Quale, programma in onda sui canali Rai con la conduzione di Carlo Conti, che si svolge con un format pressappoco identico. «Manca poco, sta per arrivare in Italia», ha scritto su Instagram il conduttore, in riferimento al format originale dellostruck. Con lui in studio tre giudici: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@onoio)lancia: format e numero di puntate dellosuPur essendo, per usare un gioco di parole, pressappoco tale e quale a Tale e quale, neldiperqualche differenza rispetto al programma Rai ci sarà.