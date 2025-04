Anteprima24.it - Orlacchio (PD) rilancia la sfida cittadina: “Diventare ancora più capillari”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il Partito Democratico si fonda su valori e principi consistenti e radicati, tali da resistere al mutare dei tempi e delle persone che lo compongono; in questo si trova la sua forza, in questo e nella Comunità che quotidianamente viviamo e per la quale ci impegniamo e battiamo. E’ dal 2019 che milito nel PD e sono onorato mi sia stato affidato l’incarico di Vice segretario dal Segretario cittadino, Francesco Zoino, che ringrazio non solo per il riconoscimento, ma per la fiducia riposta in me. Le sfide da affrontare sono tante e tutte egualmente importanti: il dissesto finanziario dichiarato nel 2016 e dal quale, con l’amministrazione attuale,non riusciamo ad uscire, ci impone un impegno ed una responsabilità maggiori nei confronti dei nostri cittadini e cittadine, per ridurre una TARI che attualmente è una delle più alte in Italia; bloccare l’emorragia di giovani, laureati e non, che scappano da un territorio che potrebbe offrire tante possibilità e che invece sembra bloccato in un’epoca distante dalla quale non è possibile fare passi avanti.