Davidemaggio.it - Mediaset, rivoluzione televoto: a The Couple si vota solo con sms

Le fanbase tossiche hanno rovinato e manipolato l’ultima edizione del Grande Fratello. Noi per primi abbiamo chiesto adi intervenire, suggerendo anche alcune alternative. Bene, l’editore di Cologno Monzese si è attivato e per Theha preso una decisione drastica e meritoria. Nel nuovo reality condotto da Ilary Blasi, in partenza su Canale 5 lunedì prossimo, i telespettatori che intendesserore potranno farlo soltanto tramite sms. Non.The: come si teleStando al regolamento del, pubblicato sul sito ufficiale del programma, ciascun utente avrà a disposizione soltanto un voto per utenza. Basterà infatti mandare un sms al numero 477.000.4, tenendo conto dei quesiti che verranno man mano proposti nel corso del gioco: da ‘Chi vuoi eliminare? a ‘il tuo preferito’, passando per ‘Chi vuoi che entri?’, ‘Chi vuoi che vinca?’ e così via.