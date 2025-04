Ilfattoquotidiano.it - Dazi, Conte attacca: “Meloni chiami Trump e gli dica ‘Italia first’ ed ‘Europa first’. È lo scendiletto Usa”. Su La7

“Se fossi stato presidente del Consiglio, avrei sicuramente chiamato, come peraltro è successo in passato, e gli avrei detto: ‘Caro Donald, tu stai avviando uno scontro, ma sappi che l’Italia non potrà che essere compattamente con l’Unione Europea. Mi auguro che potremo trovare un compromesso, ma se tu dici America First, io dirò sempre Italia First ed Europa. E soprattutto, se fossi stato presidente del Consiglio, non avrei mai commesso l’errore che è stato fatto dalla“. Sono le parole pronunciate a Coffee break (La7) dal presidente del M5s, Giuseppe, a proposito dei ‘doganali reciproci’ annunciati da Donaldcon 150 paesi del mondo.Critica tagliente dialla presidente del Consiglio: “Ricordo che io ho subito già questa iniziativa da parte di, perché gli Usa, e in particolare lui e la sua amministrazione, sono ossessionati dal riequilibrio della bilancia commerciale.