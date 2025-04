Chiccheinformatiche.com - Cosa significa passwordless? Il significato

? La spiegazione del termineNel mondo della sicurezza informatica, il terminesta diventando sempre più centrale. Madavvero “”? Si tratta di un sistema di accesso che elimina l’uso delle tradizionali password, sostituendole con metodi di autenticazione più sicuri, semplici e moderni. Questo approccio nasce dalla necessità di superare i limiti e i rischi associati alle password, spesso deboli, riutilizzate o facilmente vulnerabili agli attacchi hacker.L’autenticazioneconsente di accedere a un servizio o a un dispositivo senza dover digitare una password. In pratica, l’utente si identifica tramite altri fattori come il riconoscimento biometrico, i codici temporanei inviati via app o SMS, oppure con dispositivi fisici associati, come token di sicurezza.