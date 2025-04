Milanotoday.it - Seguono la Lambo e gli strappano l'orologio da 30mila euro: arrestati dopo mezz’ora

Leggi su Milanotoday.it

Avevano notato la sua macchina, ma soprattutto l’dache aveva al polso. Per questo lo hanno seguito e, quando sono arrivati in piazzale Aquileia, sono entrati in azione: un colpo sullo specchietto dellarghini e, appena l’uomo è sceso, gli hanno strappato l’Audemars.