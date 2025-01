Milan Primavera il calendario del mese di gennaio | gli impegni

Leggi su Pianetamilan.it

Doppio impegno per i rossoneri di Mister Guidi, pronti a tornare in campo in campionato dopo aver chiuso il 2024 al 3° posto. Unmolto fitto e particolarmente impegnativo li attende, con anche un turno infrasettimanale in programma. La nuova stagione si aprirà con una sfida importante contro la Lazio, la squadra che lo scorso anno ha fermato la loro corsa allo Scudetto di categoria. Manon sarà solo dedicato alla1: ilvedrà anche l'esordio stagionale in Coppa Italia, con una gara secca (in casa) contro un Genoa sempre insidioso.1 18ª giornata,-Lazio, sabato 4alle 11.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football 19ª giornata, Atalanta-, sabato 11alle 13.00 (Sportitalia) - Stadio Carillo Presenti Pigna, Alzano Lombardo (BG) 20ª giornata,-Fiorentina, domenica 19alle 11.