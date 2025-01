Ilfattoquotidiano.it - Julio Velasco: “Nel 2025 vorrei vincere il Mondiale. Trovo ingeneroso dire che i giovani hanno poca voglia di fare”

Il ct dell‘Italia femminile di volley vincitrice dell’oro olimpico a Parigi 2024,, ha espresso un desiderio per ilintervistato da La Repubblica: “il, sarebbe una roba incredibile”.L’allenatore però è conscio che il percorso per tagliare questo prestigioso traguardo sarà ricco di ostacoli: “Sarà difficile, l’ho già vissuto dopo il 1990. Non è colpa di nessuno, però dopo che hai vinto è complicato riuscirci subito di nuovo. Basta pensare alla storia: dalla Polonia all’Olanda ci sono nazionali che dopo un trionfo sono sparite per anni”.sottolinea poi di essere, come tipo di uomo, uno che “fa parte della generazione di rottura, quella degli anni Sessanta, quando contestavamo il sistema. Anche allora gli adulti criticavano tante cose che, secondo loro, ci avrebbero reso peggiori.