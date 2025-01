Quotidiano.net - Effetto Trump sull'economia dell’Italia: lo scenario

Roma, 2 gennaio 2025 – Il 2025 si aprirà con il ritorno alla Casa Bianca del neo eletto Presidente degli Stati Uniti Donald. I mercati internazionali sono in attesa di capire come il Tycoon deciderà di agire soprattutto in merito ai dazi che, nel suo precedente mandato, avevano contraddistinto l’impostazione data all’del Paese. A regnare, in questa fase di attesa, è l’incertezza, con Goldman Sachs che ha evidenziato come il clima che sta conducendo al ritorno diincida, in negativo,a fiducia delle aziende manifatturiere europee, con la situazione che dovrebbe addirittura peggiorare nel corso del prossimo anno. A leccarsi le ferite, in questa previsione che colpirebbe nella peggiore dei casi la produzione industriale Ue di due punti e mezzo e lederebbe tre quarti della crescita fin qui registrata, sarebbero soprattutto i grandi Paesi manifatturieri europei, si legga Germania e Italia.