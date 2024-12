Sport.quotidiano.net - Bundesliga: il Bayern reclama il trono, ma il Leverkusen non vuole cedere la corona

Berlino 31 dicembre 2024 - Non era abituato ilMonaco a una stagione senza titoli e dopo l'anno di digiuno si stanno dimostrando pronti per la rincorsa titolo. La scelta in estate dei bavaresi aveva colpito molto, ma Vincent Kompany si è dimostrato fin qui all'altezza del compito, chiudendo il 2024 in vetta alla. Occhio però a sottovalutare la rivale per lo scettro del calcio tedesco. Il Bayer Leverkusn dopo aver assaggiato la gloria lo scorso anno con il successo in campionato e coppa di Germania, oltre alla finale di Europa League persa contro l'Atalanta, è pronta per il bis. La conferma in panchina di Xabi Alonso è stato il colpo di mercato delle aspirine e dopo un avvio un po' più in sordina, sono riusciti a resistere al primo strappo importante dei giganti della Baviera, chiudendo questo anno solare a soli 4 punti di distanza.