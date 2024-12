Tpi.it - Il piccolo diavolo: tutto quello che c’è da sapere sul film

Il: trama, cast e streaming delsu Rai 3Questa sera, martedì 31 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ildel 1988 diretto da Roberto Benigni, ed interpretato dallo stesso attore toscano insieme a Walter Matthau. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaPadre Maurizio viene chiamato a compiere un esorcismo. Riesce a liberare così una donna dall’essere che la stava possedendo, ma questo prende vita con un corpo autonomo. Questo, che afferma di chiamarsi Giuditta, figlio del vero, pare essere scappato dall’Inferno per scoprire il mondo. Egli ricorda un po’ un bambino: è curioso e non ha idea di come funzioni la società dei viventi. Scopre subito una passione per la zuppa inglese. Non è cattivo, semmai un po’ narcisista e molesto nella sua curiosità.