Lettera43.it - Ford, post pro Pal e contro Israele su X, l’azienda: «Compromesso il nostro profilo»

Leggi su Lettera43.it

Nella serata del 30 dicembre sull’account ufficiale X diMotor Company tre tweet pubblicati hanno attirato parecchia attenzione. I messaggi, apparsi in rapida successione, recitavano: «Palestina libera», «è uno Stato terrorista» e «All Eyes on Gaza». Questi, durati pochi minuti prima di essere rimossi, hanno generato in poco tempo moltissime interazioni. La casa automobilistica ha rapidamente preso le distanze dall’accaduto, riportando proprio su X: «Ilaccount X è stato temporaneamentee i treprecedenti non sono stati autorizzati né pubblicati da».pic.twitter.com/Gr3zEg1WiK—Motor Company (@) December 31, 2024Articolo completo:pro Pal esu X,: «il» dal blog Lettera43