Orrore a Ventimiglia di Sicilia, nasconde per un anno il corpo del padre per intascare la pensione

Aumenta in maniera preoccupante i casi di persone che “nascondono” la morte dei loro genitori perla, come successo un po’ di tempo fa nel comasco dove un uomo ha riscosso indebitamente oltre 64.000 euro dideldeceduto nel 2014.Una storia molto simile si è verificata adi, in provincia di Palermo, dove un 60enne ha intascato da oltre unladelormai deceduto.Il macabro ritrovamento adiIldell’uomo ormai mummificato apparteneva a Giuseppe Zagone, 92 anni, e sarebbe stato nascosto dal figlio 60enne che sembra essere irreperibile. Sul caso stindagando i carabinieri, coordinati dalla Procura di Termine Imerese, che stcercando di rintracciare l’uomo 60enne e di ricostruire le dinamiche di questa macabra vicenda.