NBA 2024 25 | Pacers corsari a Boston comoda vittoria per i Thunder

Continua la serie vincente degli Oklahoma City, che nella notte Nba hanno toccato quota sei vittorie consecutive. La formazione guidata da coach Mark Daigneault ha passeggiato in casa contro i Memphis Grizzlies, prendendo il largo nel secondo quarto (42-19 il parziale) fino a volare sul +31 e a chiudere con il comodo 130-106 finale. Mvp del match Shai Gilgeous-Alexander, autore di 35 punti, ma in doppia cifra ci vanno altri sei uomini in maglia Okc; negli ospiti, orfani di Ja Morant, il migliore è Desmond Bane con 22 punti. Per iè lanumero quindici nelle ultime 17 partite, un ruolino di marcia che li ha portati nettamente al comando della Western Conference con lo score di 26-5 e cinque gare di margine sulla seconda che sono proprio i Grizzlies.Quarto ko nelle ultime sei gare invece per iCeltics, che dopo la sconfitta del Christmas Day contro i Philadelphia 76ers perdono ancora sul parquet di casa del TD Garden, questa volta contro gli Indiana