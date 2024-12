Noinotizie.it - Martina Franca: oggi c’è Ferzan Özpetek a presentare “Diamanti” Cinema Verdi

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:Un’occasione unica per gli amanti dele per tutti coloro che desiderano conoscere da vicino uno dei registi più apprezzati del panoramatografico italiano.Lunedì 30 dicembre il maestrosarà ospite d’eccezione delTeatrodi(Ta), nell’ambito della proiezione del suo ultimo film “”.Il regista turco-italiano incontrerà e saluterà il pubblico presente in sala al termine dello spettacolo delle ore 16.30 e prima dello spettacolo delle ore 19.15.“” è l’ultimo capitolo della ricca filmografia di, una pellicola che promette di emozionare e far riflettere gli spettatori.Il film è già in programmazione e resterà fino a domenica 5 gennaio, con unico spettacolo alle ore 19.