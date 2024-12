Formiche.net - La Space Force schiera dei nuovi jammer contro i satelliti-spia della Cina

Ladegli Stati Uniti si prepara are una nuova armai progressi cinesi in ambito spaziale. Il programma, noto col nome di Remote modular terminal (Rmt), consiste in una serie dibasati a terra per interferire con le comunicazioni satellitari cinesi. Come stabilito dallooperations command, il primo lotto di Rmt, composto da 11 moduli, sarà presto dispiegato e permetterà alladi disturbare e impedire le comunicazioni tra iorbitanti e i centri di comando ello cinesi. “Vogliamo essere in grado di disturbare le loro comunicazioni, le loro catene di morte e i loro collegamenti di puntamento”, ha affermato Kelly Hammett, direttore dellorapid capabilities office (Rco), sotto la cui guida è stato sviluppato il programma Rmt.