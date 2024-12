La frana di Tavernola ha i giorni contanti | si apre il maxi-cantiere per contenere 22 milioni di metri cubi di roccia

Ilgiorno.it - La frana di Tavernola ha i giorni contanti: si apre il maxi-cantiere per contenere 2,2 milioni di metri cubi di roccia

Bergamasca (Bergamo) – Unintervento che segnerà la storia del lago d’Iseo e delle operazioni di messa in sicurezza dei fronti franosi a livello nazionale e non solo. Gli uffici dell’Autorità di bacino hanno ultimato il loro lavoro, tra bandi, documenti, autorizzazioni, commissione di studi aggiuntivi e valutazione di modelli e progetti, e così nella seconda metà di gennaio inizieranno i lavori di mitigazione e di contenimento dellada oltre 2,2didel monte Saresano, un unicum per posizione e dimensioni, che dal febbraio 2021 si sta muovendo, ora lentamente, verso il lago. L’unicità dellaal confine tra i comuni di, Vigolo e Parzanica dipende, oltre che dalle dimensioni, proprio dal fatto che ai piedi della montagna si trova il lago: nel peggiore degli scenari di rischio, che è anche quello più remoto, il fronte potrebbe crollare tutto insieme e finire in acqua, creando delle onde anomale alte diversi, uno tsunami, mettendo in pericolo gli abitanti di tutto il Sebino.