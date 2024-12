Elezioni FIGC Gravina unico candidato alla presidenza per il prossimo quadriennio

Leggi su Sportface.it

Gabriele, già presidente uscente della, è l’della Federcalcio per il2025-2028. I termini per la presentazione delle candidature sono infatti scaduti lo scorso 25 dicembre in vista delle prossime. L’assemblea elettiva è in programma il3 febbraio presso il Rome Cavalieri a Roma. All’ordine del giorno l’elezione dei Consiglieri federali delle componenti ai sensi dell’art. 26, comma 4 dello Statuto federale; l’elezione del Presidente Federale; l’elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.IL PROGRAMMA DIPER IL 2025-2028La candidatura di Gabriele“è stata accompagnata ai sensi delt’art. 24, comma 5, dello Statuto Federale da un documento programmatico sulle attività dellaper ilolimpico 2025/2028 e dall’accredito di oltre la meta più uno dei delegati assembleari detta Lnp Serie B, della Lega Pro, detta Lega Nazionale Dilettanti, degli Atleti, dei Tecnici.