Metropolitanmagazine.it - È morto a 100 anni Jimmy Carter, il 39° presidente degli Stati Uniti: dalla crisi energetica al premio Nobel

a 100, che fu il 39°tra il 1977 e il 1981, in un periodo complicato segnato principalmentee da quellaostaggi americani a Teheran., che fu uno di quei presidenti a non venire rieletti per un secondo mandato – come dopo di lui George H. W. Bush e Donald Trump – è stato anche ilamericano che è vissuto più a lungo. Ha fatto sapere della sua morte il figlio, James E.III:domenica nella sua casa di Plains, in Georgia.nacque nel 1924 in una piccola città della Georgia, Plains, da una famiglia di agricoltori. Da giovane prestò servizio in marina e si laureò allo Union College in fisica nucleare e tecnologia dei reattori. Per queste sue competenze venne arruolato nel programma sui sottomarini nucleari, sia nell’oceano Pacifico che nell’Atlantico.