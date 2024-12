Agi.it - Dalle Bombe Sinner ai botti nei container di Gioia Tauro: in corso maxi sequestro in vista di Capodanno

Leggi su Agi.it

AGI - Indella notte di San Silvestro su tutto il territorio si intensificano le attività di controllo edel materiale pirotecnico illegale, risultato negli anni molto pericoloso per l'incolumità delle persone. Anche quest'anno, molti dei prodotti artigianali hanno preso il nome dagli eroi dello sport, come in passato fu per la "bomba Maradona", oggi sul mercato si trovano le "" per celebrare il campione di tennis altoatesino. Neididi fuochi pirotecnici illegali nel porto di. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in collaborazione con la Guardia di finanza ha intercettato una tonnellata di materiale esplodente, privo delle necessarie autorizzazioni, sventando un grave pericolo per la sicurezza pubblica. In particolare, neldelle attività di controllo finalizzate alla lotta al traffico di merci contraffatte, sono stati bloccati diversiprovenienti dalla Cina e destinati presumibilmente in Libia.