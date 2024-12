Oasport.it - United Cup 2025: Muchova e doppio danno alla Cechia la vittoria sulla Norvegia

Leggi su Oasport.it

Esordio vincente per laa Sydney nel girone B diCup. Battuta per 2-1 la, e questo successo arriva secondo i rapporti di forza già noti all’interno del confronto. Ma, se singolare femminile emisto hanno poca storia, è il singolare maschile che per poco non trasforma questo 2-1 in un 3-0.Karolina(CZE) b. Malene Helgo (NOR) 6-2 6-2Poca storia e meno di un’ora e 20 minuti: questo basta aper tenere a bada le ambizioni di Helgo. Che, per la verità, porta ai vantaggi la quotatissima ceca nel primo game, salvo poi dover pagare inevitabilmente dazio per la differenza di qualità tennistica complessiva. Il 6-2 è senza grandi patemi per(che, comunque, deve arrivare al quarto set point). Il secondo parziale, nelle fasi iniziali, è anche più acceso, con Helgo che riesce a strappare la battuta all’avversaria, salvo poi subire il recupero e un altro 6-2, chiuso al secondo match point.