NBA i risultati della notte 29 dicembre | Oklahoma City continua a volare Brunson trascina New York contro Washington

Altra serata di NBA calda, caldissima con nove partite giocate nellala sua marcia ad ovest e con un paio di sgasate supera gli Charlotte Hornets per 106-94; bastano i 22 punti di Shai Gilgeous-Alexander ed i 20 di Jalen Williams per avere ragione degli avversari, ancora senza Lonzo Ball.Scivolano le protagonistemaxirissa di ieri, Dallas Mavericks e Phoenix Suns: i texani, senza Doncic, si fanno sorprendere dai Portland Trail Blazers nonostante i 46 punti di Kyrie Irving, mentre la franchigia dell’Arizona viene sorpresa nel finale in volata da Jonathan Kuminga, autore di 34 punti, e Golden State sorride.Sempre ad Ovest bene anche Denver, che batte i Detroit Pistons allungando nei quarti centrali, nel terzo sono ben 47 i punti segnati. Giganteggiano Nikola Jokic e Jamal Murray con 37 e 34 punti, spiccioli per Fontecchio con 3 punti in 13 minuti.