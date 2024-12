Ilfattoquotidiano.it - Perché imprenditori e manager di successo falliscono in politica? Dico la mia

Moltidiritengono che il governo dovrebbe funzionare come un’azienda. Non mancano esempi, dai recentissimi Musk e Ramaswamy negli Usa, fino a figure del passato in Italia come Berlusconi, Passera, Montezemolo, Calenda, Colao e altri. Ma governare non è come gestire un’impresa. Competenze e strategie che funzionano nel privato possono fallire nel pubblico.Vediamo.Nelle aziende, l’efficienza è tutto: ottenere il massimo con le risorse disponibili è fondamentale. Ma nel governo, l’efficienza può avere limiti. Non vogliamo che le forze dell’ordine risparmino carburante durante un inseguimento, né che i tribunali “facciano presto” a discapito della giustizia o che i medici eseguano interventi veloci trascurando la sicurezza dei pazienti.Nei governi, l’obiettivo non è solo essere efficienti, ossia massimizzare l’uso delle risorse disponibili, ma essere efficaci, ovvero raggiungere i risultati desiderati in modo equilibrato, garantendo che l’efficienza non comprometta la sicurezza, la libertà, l’equità o altri valori fondamentali che rappresentano il benessere complessivo della società.