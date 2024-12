Ilfoglio.it - Meloni: "Al lavoro per riportare Cecilia Sala a casa. Serve cautela, anche da parte dei media"

La premier Giorgia"segue con costante attenzione la complessa vicenda di", fa sapere una nota di Palazzo Chigi, in cui si sottolinea che in coordinamento con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e con il sottosegretario Alfredo Mantovano, il governo lavora peral più presto. "D'accordo con i suoi genitori, tale obiettivo viene perseguito attivando tutte le possibili interlocuzioni e con la necessaria, che si auspica continui a essere osservatadaiitaliani". Ieri Tajani ha fatto sapere cheè in buona salute e si trova in una cella singola. "Non possiamo dire altro al momento, stiamo monitorando la situazione con molta attenzione. Vedremo quali sono i capi di imputazione. Il governo sta lavorando con la massima discrezione per cercare di riportarla in Italia", ha spiegato a Rainews24.