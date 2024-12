Oasport.it - LIVE Zebre-Benetton Treviso, United Rugby Championship in DIRETTA: pochi minuti al derby di ritorno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:48 Agiorni dall’equilibratissimo match di andata, risolto soltanto nel finale dal piazzato di Smith, le due franchigie italiane tornano a sfidarsi.15:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta diParma e, match della nona giornata di. Poco meno di 20all’avvio delle ostilità.Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match valido per la nona giornata dello2024/2025 tra. Ad una settimana dalla sfida di andata risolta allo scadere dal piazzato di Smith le due franchigie italiane tornano a sfidarsi in un incrocio che promette scintille.Emiliani distanti ben 6 punti dalla zona playoff dopo il beffardodigiorni fa.