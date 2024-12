Scuolalink.it - Approvata la Legge di Bilancio 2025: le critiche di Calenda su scuola e sanità

Nella mattina di oggi 28 Dicembre 2024, il Senato della Repubblica ha approvato con 112 voti favorevoli, 67 contrari e 1 sola astensione ladi. Nonostante l’importanza strategica di settori come lae la, durante i dibattiti parlamentari la parola “” è stata completamente ignorata dagli esponenti di Governo, lasciando all’opposizione il compito di sollevare le criticità legate al sistema educativo nazionale. Ecco ledi Carlo(Azione).: “Tempo pieno nelle scuole? Ma il Ministro è impegnato con le querele” Il leader di Azione, Carlo, è stato tra i più critici nei confronti del Governo: “Questo è il Paese con il più alto tasso di analfabetismo funzionale in Europa. Non si sa cosa si voglia fare sulla. Si potrebbe pensare al tempo pieno, almeno nelle aree a forte disagio sociale, ma non si può fare perché il Ministro Valditara è troppo impegnato a querelare gente”.