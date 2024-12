Lanazione.it - Tentati furti in casa: appello ai ladri: "Nulla di valore, non venite più"

"Gentili signori", inizia così il messaggio, scritto a mano, che una famiglia è stata costretta ad affiggere sul portone del proprio appartamento dopo aver subito, per due volte nel giro di pochi giorni, unvo di irruzione da parte dei. L’appartamento è in uno stabile della centrale zona di via Battisti e isono entrati in azione in due giorni non comuni: l’8 e il 24 dicembre, festa dell’Immacolata e vigilia di Natale. Nel primo caso i malviventi sono anche riusciti a entrare, ma quando si sono accorto che inc’era qualcuno si sono allontanati; nel secondo il portoncino blindato ha retto l’assalto. In un post su Facebook la proprietaria ha denunciato la situazione, emblematica purtroppo di tanti palazzi del centro e delle periferie in cui si aggirano malintenzionati di tutti i tipi,soprattutto ma anche truffatori che puntano a colpire in particolare gli anziani.