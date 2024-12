Ilrestodelcarlino.it - Surfista in balìa delle onde, salvato al largo

Il vento e il mare forza 4, lealte. La mattina del giorno di Natale le condizioni meteo non erano quelle adatte a un’uscita in mare ma unventenne ha deciso di avventurarsi all’altezza di Punta Marina, nel Ravennate, probabilmente sicuroproprie abilità. A un certo punto però al ragazzo, originario di Bologna, è sfuggita la situazione di mano ed è finito con la tavola sugli scogli della barriera frangiflutti tra i bagni MareBlu e Tre Pini. Il padre a riva, vedendo il figlio in difficoltà, ha subito chiamato il numero di emergenza 1530 della Capitaneria di Porto. Erano circa le 11,45 quando alla sala operativa della Guardia costiera di Ravenna è arrivata la telefonata preoccupata dell’uomo che chiedeva aiuto. Immediatamente via mare è partita una motovedetta del soccorso marittimo Sar e via terra al bagno Tre Pini è arrivata una pattuglia della Capitaneria che ha coordinato le difficili operazioni di recupero.