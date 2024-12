Nicola su Inter-Cagliari | Affrontiamo i migliori Per noi sarà gratificante

Leggi su Ilnerazzurro.it

Domani al via la diciottesima giornata di Serie A, in un sabato che vedrà impegnata anche la nostraalle ore 18:00 sul campo del, ultimo ostacolo prima di volare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana 2024. I sardi navigano al momento in acque complicate, hanno necessità di fare punti per smuovere la loro classifica che al momento li vede in piena lotta per non retrocedere, inoltre, sono reduci da tre sconfitte consecutive. Insomma, lo stato di forma non è dei, come non è deianche l’avversario che si troveranno dinanzi domani per invertire il trend ma, di questo, ne è consapevole anche il loro allenatore.Le parole dialla vigiliaIl mister delha riempito di elogi la squadra di mister Inzaghi, dimostrando consapevolezza in merito alla disparità, almeno sulla carta, delle forze che scenderanno in campo, ritenuto, ovviamente, un motivo non valido per non lottare e lasciare libertà ai nerazzurri ma, anzi, incitando i suoi ad una partita di sacrificio e massima applicazione, cercando di sfruttare anche il fattore campo, con ilche al momento ha ottenuto 9 dei 14 punti conquistati proprio davanti ai suoi tifosi: “La gara con l’è un esame che ti costringe a fare qualcosa che va oltre, incontriamo la migliore squadra del campionato.