Ilrestodelcarlino.it - Da Ballando alla coppa del mondo, Tommaso Marini torna a ‘danzare’ a Parigi: sarà la star della nazionale azzurra

Ancona, 27 dicembre 2024 – Dal palcoscenico televisivopedanascherma, lo sport che lo ha lanciato nell’olimpo intere che lo ha consacrato come una delle stelle più brillantischerma mondiale. E’ la splendida storia di, il fiorettista anconetano che non ha mai nascosto di volersi dividere tra sport epatinato dello spettacolo. Oratornerà a “danzare” in pedana, dapassando per “con le stelle”. Il fiorettoinfatti grande protagonista dei primi appuntamenti del 2025 per i bigscherma inter. Etra i convocati azzurri proprio lui,. Dal 10 al 12 gennaio gli uomini del ct jesino Stefano Cerioni saranno di scena a, per una delle tappe più affascinanti del circuito didel, mentre le donne sono attese dtrasferta di Hong Kong, in entrambi i casi con gare individuali e di squadra.