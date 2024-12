Lanazione.it - Consorzio, milioni di euro per lavori straordinari

Arezzo, 27 dicembre 2024 – Le elezioni e il rinnovo della governance. Un piano di interventi di manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua che ha superato il valore di undicidi. L’erogazione di quasi 2di mc di acqua alle imprese agricole servite dalle reti esistenti. Una serie di interventi strutturali avviati e in parte già completati per migliorare la funzionalità del reticolo e potenziare le infrastrutture irrigue con finanziamenti pubblici specifici, ottenuti grazie alla specializzazione e alla professionalità raggiunta dai tecnici dell’Ente. Un impegno attivo e concreto per difendere i fiumi dall’invasione delle plastiche che ha portato alla sottoscrizione del protocollo di intesa con l’Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale e al debutto dell’iniziativa “Splastichiamo i fiumi”.