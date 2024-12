Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner e Nick Kyrgios, l'abbraccio impossibile che spiazza il mondo del tennis | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tu chiamali, se vuoi, "miracoli del 25 dicembre". I due nemici più acerrimi deldele forse dello sport,(e non certo per colpa dell'altoatesino), abbracciati come fraterni amici. Una pax natalizia straordinaria. Se non fosse tutta una invenzione dell'Intelligenza Artificiale, sempre più protagonista assoluta dei social. Ricapitoliamo: da alcuni mesi ilta australiano da poco tornato in campo dopo un lungo stop per infortuni non perde occasione per attaccare - e, talvolta, insultare direttamente - il collega italiano numero 1 del ranking mondiale. Motivo principale la questione doping, con l'assoluzione dell'Itia nel caso Clostebol che la Wada ha intenzione di ribaltare con il ricorso al Tas di Losanna. La sentenza definitiva arriverà tra poche settimane,rischia una squalifica da 1 a 2 anni per responsabilità oggettiva ma perè sicuramente già colpevole, con tanto di quasi quotidiani riferimenti alla sua (presunta) scorrettezza, conditi da complottismo un tanto al chilo e veleno puro.