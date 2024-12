Golssip.it - Damiano David: “Ho paura della trappola della fama. Ero ossessionato da…”

è il protagonista del primo numero del 2025 di Vogue Italia. L'artista, intervistato dal premio Pulitzer Andrew Sean Greer, parla per la prima voltasua nuova vita a Los Angeles, città in cui si è trasferito per realizzare l'album da solista in uscita nel 2025 e a cui seguirà un tour mondiale da poco annunciato. Un vero e proprio salto nel buio, anzi un salto verso sé stesso cheracconta in esclusiva al magazine. Il servizio fotografico vede la firma del grande Steven Klein, che dopo lo shooting con il cantante ha affermato: "La sua mascolinità rude e la sua bellezza grezza avevano la solidità di una figura scolpita nel marmo italiano: cruda, durevole, primordiale. Corporatura muscolosa e resilienza working class, irradiava una forza silenziosa e un'incrollabile autenticità".